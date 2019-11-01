Военный эксперт считает, что США развяжут новую войну в Сирии из-за нефти

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец заявил, что претензии США на сирийскую нефть необходимо рассматривать в высших эшелонах ООН. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня».

«Вроде с одной стороны забрезжил мир и политическое урегулирование, а здесь американцы как грабители внаглую высасывают черное золото, нефть из Сирии. Это уже подлежит рассмотрению на высших эшелонах Организации объединенных наций. Но там никто не вякает, кроме россиян, китайцев, Ирана, Ирака, по-моему. Все остальные молчат, пока Трамп нагло грабит сирийскую нефть», - отметил Баранец.

Обозреватель напомнил и о тесной связи США с курдскими радикалами, а также об их совместных нефтяных интересах в Сирии.

«Курды во время войны в Сирии повели себя очень по-разному. Сначала курды охотно приняли американское оружие. В отплату за это курды должны были быть ударной силой в борьбе американской коалиции против правительственной сирийской армии. Им дали оружие, чтобы они фактически встали на американскую сторону. Курды прекрасно понимали, что, если они развернут открытые боевые действия против сирийской армии, жизнь может сложиться по-разному, а им фактически жить на территории Сирии», — заметил Баранец.

Понимая, что в Заефратье необходимо сохранить оккупацию нефтяных полей, Трамп усилил американский контингент, перебросив 500 военных из Ирака, а также танковый батальон, сообщил Баранец. Военный эксперт также подчеркнул, что американцы находятся в Сирии без разрешения официального Дамаска. Американское присутствие осуждают Россия и Турция.

В меморандуме, который подписали в Сочи главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, четко прописано, что любые иностранные войска, пришедшие на территорию Сирии без разрешения законного правительства, должны ее покинуть.

«Безусловно, сейчас и Россия и Турция ставит вопрос перед ООН о том, чтобы Трамп убрал свои войска из Заевфратья», — отметил собеседник агентства.

Эксперт также добавил, что Трамп знает о высокой численности сирийской правительственной армии. В Вашингтоне понимают, что Сирия не смирится с тем, что на ее территории США крадут нефть. А воровство чужих ресурсов, уверен Баранец, чревато боевыми действиями и жертвами.

«И вот здесь хитропупый Пентагон порекомендовал Трампу опять повернуться лицом к курдам и сказать, что вы, если будете защищать эти нефтяные поля, то они, возможно, вам и достанутся. Он дал курдам такой вот жирный кусок мяса», — объяснил военный обозреватель.

На прошлой неделе Минобороны РФ опубликовало спутниковые снимки, свидетельствующие о контрабанде сирийской нефти американцами. Как отметили в военном ведомстве, «черное золото» в Заевфратье активно добывалось под контролем военных США до и после разгрома террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

На снимках зафиксированы скопления бензовозов, которые вывозят нефть за пределы страны под охраной сотрудников американских ЧВК. Доходы от продажи переработанной нефти поступают, по словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, на счета американских спецслужб.

При поддержке США курдские радикалы оккупировали богатый нефтью восточный берег Евфрата в 2017 году. Так называемые курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) принимали в свои ряды бывших боевиков ИГ в обмен на долю в незаконном обороте нефти, а также дискриминировали местное населения, навязывая ему свои порядки.

Ранее Пентагон подтвердил намерения США контролировать нефтяные месторождения в Сирии. Об этом заявил глава Минобороны страны Марк Эспер. Американский министр также подчеркнул, что США «ответят при помощи преобладающей военной силы любой группе, которая угрожает безопасности наших сил там».

*Запрещенная в России террористическая группировка