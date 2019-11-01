Рябцева рассказала, как Соболь и Мохов имитируют семейное счастье для спонсоров с кладбища

Юрист ФБК Любовь Соболь с недавних пор стала активно публиковать в Instagram фотографии со своим мужем, ученым-некросоциологом Сергеем Моховым. Общественность заподозрила женщину в неискренности, пишет Федеральное агентство новостей.

Журналист Леся Рябцева отметила, что в семейную идиллию, которую Соболь изображает строго по медиаплану — раз в несколько дней — верится с трудом. Рябцева предположила, что причиной публикаций могли стать договоренности с кладбищенской мафией.

Воротилы похоронного бизнеса выделили Соболь на предвыборную кампанию в Мосгордуму пять миллионов рублей. Взамен она должна была лоббировать в думе интересы бизнесмена Юрия Манилова, а точнее — оказывать давление на его основного конкурента — ГБУ «Ритуал». Семейные неурядицы могли насторожить спонсоров.

«Если парочка разведется, где гарантия, что Соболь и дальше будет отрабатывать вложенные пять миллионов (а вдруг и больше), кто будет топить за интересы мафиози?» — отметила Рябцева.

О конфликтах в семье Соболь стало известно после того, как в сети появилась переписка Мохова с одним из своих друзей. В ней обсуждались любовные похождения некросоциолога. В частности, бывая в командировках, он заводил романы, о чем вскоре стало известно его жене. Кроме того, ранее появилась информация, что и Соболь завела любовника и провела с ним недавно отпуск на Кипре.