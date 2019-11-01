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12:58   1 Ноября 2019
Весь мир

Совместное патрулирование в Сирии обсудили главы генштабов РФ и Турции

Совместное патрулирование в Сирии обсудили главы генштабов РФ и Турции

Ситуация в Сирии стала главной темой переговоров глав генштабов России и Турции. В переговорах поучаствовали глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и его коллега из Турции Яшар Гюлер. 

Сообщается, что в ходе телефонных переговоров прошел обмен мнениями на тему ситуации в Сирии. По итогам общения ожидается, что Россия и Турция приступят к совместному патрулированию территорий на севере Сирии в пятницу, 1 ноября. 

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи 22 октября. По итогам встречи был принят меморандум, одним из пунктов которого стало совместное патрулирование северной части Сирии на приграничной с Турцией территории. Курдским бандформированиям дали 150 часов на освобождение 30-километровой зоны безопасности. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #политика #весь мир #герасимов

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