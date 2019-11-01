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13:02   1 Ноября 2019
Россия

МИА «Россия сегодня» пригрозило литовскому порталу судом за клевету

МИА «Россия сегодня» пригрозило литовскому порталу судом за клевету

МИА «Россия сегодня» обвинило в клевете литовский новостной портал Ekspertai, который заявил, что российское агентство занимается финансированием терроризма и отмыванием денег. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает РИА Новости. 

Ранее литовское СМИ опубликовало заметку о согласии властей Дании на прокладку газопровода «Северный поток — 2». Автор новости в качестве источника информации указал РИА Новости, которое, как сказано в тексте, «принадлежит международной медиагруппе «Россия сегодня», занимающейся финансированием терроризма и отмыванием денег». Это крайне тяжкое обвинение обосновывается ссылкой на материал того же портала о получении неким гражданином Литвы письма от шведского Swedbank с уведомлением о прекращении расчетов с медиагруппой.

МИА «Россия сегодня» пригрозило литовскому порталу судом за клевету

По мнению российского СМИ, в статье содержится прямая клевета на «Россию сегодня», которая вводит читателей в опасное заблуждение, а также наносит ущерб репутации агентства. 

«Мы требуем немедленных публичных извинений со стороны издания. Готовы отстаивать наши права и честное имя в судебном порядке», — заявили в пресс-службе агентства.

Балтийские страны неоднократно препятствовали работе российских СМИ. Например, порталы Sputnik Литва и Baltnews.lv и часто подвергались блокировке. Также блокировались сайты, которые транслировали передачи российских каналов. По мнению российского МИД, эти действия демонстрируют явные признаки скоординированной линии Прибалтийских государств и наглядно показывают, «чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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