Нарышкин заявил, что РФ до сих пор не получила доказательств «ликвидации» аль-Багдади

Россия до сих пор не получила стопроцентного подтверждения ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, США по-прежнему не предоставили доказательства того, что ликвидирован именно главарь террористов ИГ* (запрещено в РФ).

Как отметил глава СВР РФ, до сих пор не предоставлен генетический материал, который бы позволил со стопроцентной точностью доказать ликвидацию аль-Багдади.

В минувшее воскресенье, 27 октября, президент США Дональд Трамп заявил о том, что в ходе американской спецоперации в сирийском Идлибе был уничтожен глава ИГ* Абу Бакр аль-Багдади. Трамп поблагодарил за содействие Россию, Сирию, Ирак и Турцию. При этом российское министерство обороны заявило, что не зафиксировало авиаударов в Идлибе, на проведении которых настаивают США.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.