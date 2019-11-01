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12:42   1 Ноября 2019
Россия

Военные Турции и РФ начали совместное патрулирование на севере Сирии

Военные Турции и РФ начали совместное патрулирование на севере Сирии

Военные России и Турции в пятницу приступили к совместному патрулированию на севере Сирии. Об этом 1 ноября, сообщает турецкий телеканал TRT World. Эту информацию также подтвердили в Минобороны Турции, передает ТАСС. 

По информации СМИ, в пятницу в 12:00 колонна российских и турецких войск вышла из пункта Дербесия. Известно, что протяженность маршрута составит 110 километров. Колонна движется со скоростью 40-60 километров в час. В составе колонны находятся пять машин российских военных и еще четыре — турецких. 

9 октября Анкара объявила, что начинает антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских радикалов, которые под предлогом освобождения восточных районов Сирии от террористов запрещенной в РФ группировки ИГИЛ попросту оккупировали территории. Кроме этого, боевики начали давить на коренное арабское население, пытаясь заставить их учить курдский язык и выступать в боевые отряды. Курдские боевики пытались переманить игиловцев на свою сторону за высокие посты в своих рядах. 

Турция планировала очистить приграничные территории от боевиков, связанные с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Анкара смогла освободить от террористов несколько населенных пунктов. 

Военные Турции и РФ начали совместное патрулирование на севере Сирии

22 октября президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега заключили в Сочи меморандум о по ситуации в Сирии, который состоял из 10 пунктов. После шестичасовых переговоров лидеры стран договорились создать 30-километровую зону безопасности в регионе, а также о ее совместном патрулировании по истечению 150 часов, отведенных курдским вооруженным формированием на выход с турецко-сирийской границы.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #сирия #эрдоган #политика #общество

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