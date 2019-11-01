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12:36   1 Ноября 2019
Весь мир

Хакеры с помощью WhatsApp следили за чиновниками более 20 стран

Хакеры с помощью WhatsApp следили за чиновниками более 20 стран

Программное обеспечение израильской компании NSO Group использовалось для слежки через мессенджер WhatsApp за официальными лицами не менее 20 стран. Об этом пишет агентство Reuters. 

29 октября руководство Facebook подало судебный иск к фирме NSO Group, обвинив ее в использовании WhatsApp для слежки. С апреля по май текущего года серверы WhatsApp в ряде стран использовались для рассылок вредоносного ПО. Всего ситуация коснулась порядка 1,4 тысячи мобильных телефонов и других гаджетов. 

Facebook считает, что это ПО предназначено для получения доступа к сообщениям пользователей, информации о звонках и местоположении. Таким образом, компания получила доступ к информации чиновников и военных разных стран. Агентство пишет, что те, кого слежка коснулась, живут, скорее всего, в Штатах, ОАЭ, Бахрейне, Мексике, Пакистане и Индии.

При этом сам Facebook неоднократно уличали в незаконным сборе данных пользователей. В частности, соцсеть отслеживает сайты, которые посещает тот или иной человек. Это видно по той рекламе, которую она предлагает пользователям.

Кроме того, есть мнение, что Facebook сотрудничает со спецслужбами США, поскольку отказывается хранить персональные данные пользователей из РФ на серверах в нашей стране.

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Автор: Виктория Разумовская
#слежка #facebook #whatsapp #данные пользователей

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