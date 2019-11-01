Артисты Мариинского театра массово отравились после концерта в Москве

Артисты Санкт-Петербургского Мариинского театра отравились после концерта, который прошел в Москве. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает «Пятый телеканал».

Как сообщил телеканал, после выступления артисты начали себя плохо чувствовать. Они пожаловались на боли в животе и рвоту. Нескольких членов коллектива прямо из концертного зала «Зарядье» увезли в больницу.

По информации агентства «Москва», медпомощь была оказана 13 артистам. Шестеро человек были госпитализированы, в том числе один ребенок. Остальные члены коллектива отказались ехать в больницу.

Поставку готовой еды на 205 человек осуществила компания «Дело вкуса», как стало известно «Пятому каналу». Поужинали артисты Мариинского театра примерно в 19 вечера, уже буквально через пару часов после приема пищи они почувствовали недомогание.