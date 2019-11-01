Кремль предлагает создать портал с объективной исторической информацией
Глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков считает, что необходимо создать портал для школьников, который бы содержал объективную и визуально привлекательную информацию по истории. Это помогло бы оградить молодежь от попыток целенаправленного искажения истории.
Новиков уверен, что такой портал можно сделать в рамках действующего историко-образовательного стандарта. Учителя в школах ориентировали бы учеников на этот контент.
Он добавил, что сейчас идет работа над «очень масштабными, достойными и основательными» образовательными материалами для школьников. Проблема в том, что их слишком долго согласуют. А в это время «нападения на исторические события, в том числе и современной истории, происходят внезапно и очень эффективно».
В сентябре исполнилось 15 лет с момента трагедии в Беслане. По словам Новикова, была предпринята попытка перевернуть причинно-следственные связи в той истории.
«Вдруг выяснилось, что террористы — это были несчастные люди, которые не имели другого выхода, кроме как захватить детей в школе. И этот сигнал очень эффективно прошел», — сказал он.