Кремль предлагает создать портал с объективной исторической информацией

Глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков считает, что необходимо создать портал для школьников, который бы содержал объективную и визуально привлекательную информацию по истории. Это помогло бы оградить молодежь от попыток целенаправленного искажения истории.

Новиков уверен, что такой портал можно сделать в рамках действующего историко-образовательного стандарта. Учителя в школах ориентировали бы учеников на этот контент.

Он добавил, что сейчас идет работа над «очень масштабными, достойными и основательными» образовательными материалами для школьников. Проблема в том, что их слишком долго согласуют. А в это время «нападения на исторические события, в том числе и современной истории, происходят внезапно и очень эффективно».

В сентябре исполнилось 15 лет с момента трагедии в Беслане. По словам Новикова, была предпринята попытка перевернуть причинно-следственные связи в той истории.