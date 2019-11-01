Суд не стал арестовывать Серебренникова и оставил его на свободе

Суд не стал арестовывать фигуранта уголовного дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова и оставил его на свободе. Таково решение Мещанского суда Москвы.

Прокуратура настаивала на том, чтобы суд взял с Серебренникова подписку о невыезде, так как он, по мнению ведомства, может скрыться. Защита режиссера выступила против, так как в этом случае режиссер не сможет отправиться на гастроли по стране.

По мнению суда, основанием для подписки о невыезде не может стать лишь тяжесть предъявленного прокуратурой обвинения без доказательств намерения Серебренникова скрыться или помешать суду. Такое же решение принято в отношении других фигурантов уголовного дела.

Режиссер Кирилл Серебренников и его коллеги, по версии следствия, в течение нескольких лет похитили 133 миллиона рублей, которые получили из федерального бюджета на проект «Платформа». Серебренников был под домашним арестом полтора года, затем суд вернул дело в прокуратуру. Сейчас Мещанский суд Москвы в новом составе рассматривает это же уголовное дело.