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11:54   1 Ноября 2019
Россия

Пограничники Крыма задержали украинца, пытающегося попасть в РФ по поддельному паспорту

Пограничники Крыма задержали украинца, пытающегося попасть в РФ по поддельному паспорту

Пограничники Крыма задержали украинца, пытающегося попасть в Россию. Как сообщает ФСБ, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Армянск». 

34-летний житель Закарпатья пытался въехать на территорию РФ по паспорту, в котором подделал ложные данные. Пограничники установили, что ранее в отношении мужчины было вынесено предписание о запрете на въезд на территорию РФ, который заканчивался лишь в сентябре будущего года. 

В отношении нарушителя завели уголовное дело, сейчас он находится под арестом до решения суда. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #крым #фсб #политика

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