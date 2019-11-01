Пограничники Крыма задержали украинца, пытающегося попасть в РФ по поддельному паспорту

Пограничники Крыма задержали украинца, пытающегося попасть в Россию. Как сообщает ФСБ, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Армянск».

34-летний житель Закарпатья пытался въехать на территорию РФ по паспорту, в котором подделал ложные данные. Пограничники установили, что ранее в отношении мужчины было вынесено предписание о запрете на въезд на территорию РФ, который заканчивался лишь в сентябре будущего года.

В отношении нарушителя завели уголовное дело, сейчас он находится под арестом до решения суда.