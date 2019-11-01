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 Сотни мигрантов бегут из центра временного содержания ПНС Ливии из-за голода

Сотни мигрантов бегут из центра временного содержания ПНС Ливии из-за голода
11:52   1 Ноября 2019
Весь мир

Сотни мигрантов бегут из центра временного содержания ПНС Ливии из-за голода

Сотни мигрантов бегут из центра временного содержания ПНС Ливии из-за голода

Сотни голодных мигрантов бегут из ливийского центра временного содержания в Триполи. Они обратились к ООН, заявив, что члены бандформирования «Абу-Салим», которое контролирует одноименный район в Триполи, не давали им еду неделями и жестоко обращались.

Стоит отметить, что «Абу-Салим» входит в состав Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое тесным образом связано с террористами запрещенной группировки ИГ*. ООН неоднократно обвиняла эту группировку в пытках и убийствах. 

Сотни мигрантов бегут из центра временного содержания ПНС Ливии из-за голода

Около 450 человек бежали из центра. Мигранты были вынуждены просить деньги у родственников, чтобы заплатить полицейским за еду. Те, кто не может заплатить, вынуждены голодать.

По информации агентства ООН по делам беженцев, здание центра переполнено. Около половины из 800 человек находятся на объекте неофициально.

Напомним, политический кризис в Ливии начался в 2011 году, когда был свергнут лидер страны Муаммар Каддафи. На данный момент в стране воцарилось двоевластие: запад контролирует ПНС Ливии, а восток находится под контролем избранного народом парламента.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#оон #ливия #пнс

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