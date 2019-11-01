Платная скоростная трасса из Москвы в Казань появится в течение семи лет. Об этом заявил российский вице-премьер Максим Акимов. По его словам, одновременно с этими работами начнется расширение трассы-дублера М7 «Волга».

По словам Акимова, строительство трассы Москва — Казань будет стоить порядка 730 миллиардов рублей. Трасса будет построена в обход Тольятти. Ранее сроки строительства назывались иные, но их сдвинули, так как необходимо найти средства на ремонт уже существующей трассы М7 «Волга», которую необходимо расширять как минимум до трех полос вместо текущих двух.

Ранее Минтранс говорил о том, что строительство займет шесть лет и сумма составит 550 миллиардов рублей.