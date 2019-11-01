Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Суд в Москве признал законным решение внести Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального в список иностранных агентов. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает ТАСС, ссылаясь на решение судьи Нелли Рубцовой.

«В удовлетворении административного иска ФБК, который требовал признать незаконными действия Минюста РФ (по внесению ФБК в реестр НКО-иноагентов), отказать», – зачитала решение судья.

ФБК был включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, после проверки Минюста, который установил факт иностранного финансирования организации. Речь идет о сумме 140 тысяч рублей, присланной в 2019 году. По информации ведомства, среди иностранных источников поступления денежных средств значатся компания Star-Doors.сom LLC из США и подданный Испании Roberto Fabio Monda Cardenas.

Судебное решение уже прокомментировали многие юристы. Так, по мнению известного адвоката Сталины Гуревич, «просто так» в России никого «не хватают».

«Если такое решение было принято, значит, на то были веские основания, подтвержденные всеми необходимыми доказательствами. И именно поэтому суд признал все аргументы ФБК необоснованными», — сказала она.

С Гуревич полностью солидарен ее коллега Роман Кучин. Он также назвал решение суда законным и заявил, что если они [ФБК — ред.] вели деятельность на территории РФ, то должны были заявить о себе, как требует того закон.

«Почему скрывали этот факт, непонятно. Раз не уведомили о том, что получают средства из-за рубежа, то это сделали те, кто следит за этим. Это нормально», — сказал он.

Еще один юрист Станислав Акимов, комментируя решение суда, заявил, что лучшим доказательством невыполнения ФБК функций иностранного агента была бы их деятельность.

«Когда спор из юридической плоскости выходит, то начинается хайп, пиар и самореклама. ФБК признан иноагентом, но теперь уже использует этот момент в своих целях. <…>. Доказывать, что они не иноагенты, нужно было своей деятельностью», — заявил он.

Ранее СК провел обыски в офисах ФБК, после чего следователи арестовали счета компании, на которые поступали деньги из-за границы. После этого компанию внесли в реестр организаций, которые выполняют функции иностранного агента. Ряд сотрудников были вызваны на допрос.

Уголовное дело было возбуждено еще 3 августа. Как считает следствие, сотрудники фонда в период с 2016 по 2018 год получили почти пять миллионов рублей в иностранной валюте, добытые незаконным путем. Деньги, обналиченные с биткоин-кошельков, отмывались через фонд «Пятое время года», который принадлежит соратнику скандального блогера Леониду Волкову.

Первая волна обысков, под которую также попали работники компании, прошла по офисам ФБК 8 августа. В рамках уголовного дела правоохранители заблокировали счета. Кроме этого, в ряде городов также прошли обыски в сентябре, которые не обошли стороной и Волкова. Затем стало известно, что Навальный снял с биткоин-кошелька более семи миллионов рублей и улетел в США.