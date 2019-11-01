Пушкина предложила узаконить «домашний труд»

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала инициативу засчитывать в трудовой стаж время, проведенное неработающими женщинами в уходе за ребенком. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По мнению Пушкиной, домашний труд — один из самых неблагодарных и недооцененных. Его воспринимают в обществе как обязанность.

«Я постоянно общаюсь с разными сообществами многодетных матерей со всей России. И каждый раз мне задают один и тот же вопрос: "Когда наш труд, один из самых сложных, энергозатратных и ответственных будет оплачен, чтобы на старости лет мы чувствовали себя финансово защищенными со стороны государства?". Я поддерживаю предложения», — заявила депутат «Политике Сегодня».

Однако, чтобы время, проведенное женщиной с маленьким ребенком, засчитывалось в стаж, необходимо законодательно закрепить понятие «домашний труд», считает парламентарий.

«Одновременно встает вопрос о введении законодательного понятия "домашний труд"», — резюмировала Пушкина.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что ее предложение будет поддержано. Более того, Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж и декретный отпуск.

«Конечно, это несправедливо, и на это обратили внимание не только я, но и многие прогрессивные граждане нашей России. Самое главное, что эта инициатива находит положительное обсуждение и поддержку у председателя правительства, об этом говорил патриарх», — отметила она.

Министерство труда и социального развития РФ в начале сентября поддержало идею премьер-министра РФ Дмитрия Медведева увеличить с полутора до трех лет включаемый в стаж декретный отпуск.