Южная Корея и Япония не обменивались разведданными по пускам ракет КНДР

Сеул и Токио не обменивались информацией относительно пуска Пхеньяном ракет малой дальности. Об этом пишет агентство Ренхап, ссылаясь на военные источники.

«Япония не просила нас делиться разведданными в отношении последних пусков… Южная Корея вместе с США способны обнаруживать такие действия быстрее, чем Япония, благодаря географическим особенностям и другим обстоятельствам», — сказал источник агентства.

Накануне, 31 октября, Северная Корея произвела запуск двух ракет из района города Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность их полета составила 370 километров, а высота — 90 километров.

На данный момент соглашения об обмене разведывательной информацией действуют между Южной Кореей и еще 21 страной, включая Россию и США.