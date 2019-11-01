Южная Корея и Япония не обменивались разведданными по пускам ракет КНДР
Сеул и Токио не обменивались информацией относительно пуска Пхеньяном ракет малой дальности. Об этом пишет агентство Ренхап, ссылаясь на военные источники.
«Япония не просила нас делиться разведданными в отношении последних пусков… Южная Корея вместе с США способны обнаруживать такие действия быстрее, чем Япония, благодаря географическим особенностям и другим обстоятельствам», — сказал источник агентства.
Накануне, 31 октября, Северная Корея произвела запуск двух ракет из района города Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность их полета составила 370 километров, а высота — 90 километров.
На данный момент соглашения об обмене разведывательной информацией действуют между Южной Кореей и еще 21 страной, включая Россию и США.