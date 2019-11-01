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11:31   1 Ноября 2019
Весь мир

Южная Корея и Япония не обменивались разведданными по пускам ракет КНДР

Южная Корея и Япония не обменивались разведданными по пускам ракет КНДР

Сеул и Токио не обменивались информацией относительно пуска Пхеньяном ракет малой дальности. Об этом пишет агентство Ренхап, ссылаясь на военные источники.

«Япония не просила нас делиться разведданными в отношении последних пусков… Южная Корея вместе с США способны обнаруживать такие действия быстрее, чем Япония, благодаря географическим особенностям и другим обстоятельствам», — сказал источник агентства.

Накануне, 31 октября, Северная Корея произвела запуск двух ракет из района города Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность их полета составила 370 километров, а высота — 90 километров.

На данный момент соглашения об обмене разведывательной информацией действуют между Южной Кореей и еще 21 страной, включая Россию и США.

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #разведка #ракеты #южная корея

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