Глава Росгорцирка планирует развенчать миф об издевательствах над животными

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Военные Турции и РФ начали совместное патрулирование на севере Сирии

Военные Турции и РФ начали совместное патрулирование на севере Сирии

 Нарышкин заявил, что РФ до сих пор не получила доказательств «ликвидации» аль-Багдади

Нарышкин заявил, что РФ до сих пор не получила доказательств «ликвидации» аль-Багдади
Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

 Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует
Хакеры с помощью WhatsApp следили за чиновниками более 20 стран

Хакеры с помощью WhatsApp следили за чиновниками более 20 стран

 Сотни мигрантов бегут из центра временного содержания ПНС Ливии из-за голода

Сотни мигрантов бегут из центра временного содержания ПНС Ливии из-за голода
Военные Турции и РФ начали совместное патрулирование на севере Сирии

Военные Турции и РФ начали совместное патрулирование на севере Сирии

 Нарышкин заявил, что РФ до сих пор не получила доказательств «ликвидации» аль-Багдади

Нарышкин заявил, что РФ до сих пор не получила доказательств «ликвидации» аль-Багдади
Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

 Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует
Хакеры с помощью WhatsApp следили за чиновниками более 20 стран

Хакеры с помощью WhatsApp следили за чиновниками более 20 стран

 Сотни мигрантов бегут из центра временного содержания ПНС Ливии из-за голода

Сотни мигрантов бегут из центра временного содержания ПНС Ливии из-за голода
11:19   1 Ноября 2019
Россия

Глава Росгорцирка планирует развенчать миф об издевательствах над животными

Глава Росгорцирка планирует развенчать миф об издевательствах над животными

Генеральный директор Росгорцирка Владимир Шемякин пригласит всех желающих понаблюдать за цирковыми буднями животных. Таким образом он хочет развенчать миф о том, что их мучают. Об этом он заявил в пятницу, 1 ноября, в интервью РИА Новости. 

По словам Шемякина, миф о том, что в цирках мучают зверей, очень устойчив. Больше всего в это верит молодежь, однако это не так. 

«Чтобы снять этот негатив, мы хотим во все цирки приглашать людей, пусть они видят, как живут животные, что они едят, какой за ними уход», — рассказал он.

Глава Росгорцирка планирует развенчать миф об издевательствах над животными

Он подчеркнул, что очень часто госкомпании оказываются в неприятных ситуациях из-за деятельности частных цирков, дискредитирующих это отрасль в целом. Именно поэтому люди должны знать правду именно от первоисточника. Росгорцирк не изымает зверей из природы. Все животные, которые к ним попадают, изначально рождаются в неволе. При этом медвежат часто приносят охотники. Например, их мать была застрелена, а медвежата, если бы остались на воле, могли бы погибнуть. 

Глава Росгорцирка также рассказал о планах усилить блок с ветеринарами в цирках. По его словам, будут построены специальные лаборатории, где животных будут лечить в близких к профессиональным условиях. Он отметил, что лаборатории будут расположены внутри циркового комплекса. Кроме этого, будет организован целевой набор на получение специальности ветеринара. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #животные #цирк #миф #росгорцирк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...