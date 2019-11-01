Глава Росгорцирка планирует развенчать миф об издевательствах над животными

Генеральный директор Росгорцирка Владимир Шемякин пригласит всех желающих понаблюдать за цирковыми буднями животных. Таким образом он хочет развенчать миф о том, что их мучают. Об этом он заявил в пятницу, 1 ноября, в интервью РИА Новости.

По словам Шемякина, миф о том, что в цирках мучают зверей, очень устойчив. Больше всего в это верит молодежь, однако это не так.

«Чтобы снять этот негатив, мы хотим во все цирки приглашать людей, пусть они видят, как живут животные, что они едят, какой за ними уход», — рассказал он.

Он подчеркнул, что очень часто госкомпании оказываются в неприятных ситуациях из-за деятельности частных цирков, дискредитирующих это отрасль в целом. Именно поэтому люди должны знать правду именно от первоисточника. Росгорцирк не изымает зверей из природы. Все животные, которые к ним попадают, изначально рождаются в неволе. При этом медвежат часто приносят охотники. Например, их мать была застрелена, а медвежата, если бы остались на воле, могли бы погибнуть.

Глава Росгорцирка также рассказал о планах усилить блок с ветеринарами в цирках. По его словам, будут построены специальные лаборатории, где животных будут лечить в близких к профессиональным условиях. Он отметил, что лаборатории будут расположены внутри циркового комплекса. Кроме этого, будет организован целевой набор на получение специальности ветеринара.