Путин поздравил работников и ветеранов ФССП с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником. По словам российского лидера, работа сотрудников ФССП требует полной самоотдачи и компетентности.

В опубликованной поздравительной телеграмме Путин отмечает, что профессиональный праздник сотрудников ФССП учредили десять лет назад. По словам президента РФ, задачи, выполняемые сотрудниками службы, важны и налагают на работников особую ответственность, а также требуют компетентности и высокой степени самоотдачи. Президент подчеркнул, что судебные приставы реализуют актуальные патриотические, социальные и другие проекты, а также формируют правовую культуру в обществе.

Сотрудникам и ветеранам ФССП президент РФ пожелал продолжать работать оперативно и четко, а также осваивать современные технологии и улучшать качество работы.