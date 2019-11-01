Филиппины рассчитывают на визит Путина в новом году. Об этом заявил глава департамента по связям с общественностью администрации президента Филиппин Мартин Анданар.

Как отметил Анданар, визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию оказался продуктивным, а страны имеют ряд договоренностей на тему сотрудничества. поэтому встречи на высшем уровне необходимы. Представитель Филиппин отметил, что Россия и Манила сотрудничают в сфере медицины, промышленности и сельского хозяйства.

Президент Филиппин побывал в Сочи в начале октября, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.