Американские военные сменят калибр патронов из-за российских бронежилетов

Американская армия намерена оснастить стрелковое оружие нового поколения патронами калибра 6,8 миллиметра. Об этом сообщает портал Popular Mechanics.

Отмечается, что эти патроны заменят пули калибра 5,56 миллиметра, которые распространены в НАТО и используются в винтовках М16.

Издание пишет, что американские военнослужащие перевооружаются в связи с появлением у России и Китая бронежилетов нового типа. Нынешнее американское оружие не способно их пробить, патроны калибра 5,56 считаются устаревшими.

Более крупные пули подойдут к оружию, которое заменит автомат M4A1 и пулемет M249.