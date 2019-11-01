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11:03   1 Ноября 2019
Весь мир

Американские военные сменят калибр патронов из-за российских бронежилетов

Американские военные сменят калибр патронов из-за российских бронежилетов

Американская армия намерена оснастить стрелковое оружие нового поколения патронами калибра 6,8 миллиметра. Об этом сообщает портал Popular Mechanics.

Отмечается, что эти патроны заменят пули калибра 5,56 миллиметра, которые распространены в НАТО и используются в винтовках М16.

Издание пишет, что американские военнослужащие перевооружаются в связи с появлением у России и Китая бронежилетов нового типа. Нынешнее американское оружие не способно их пробить, патроны калибра 5,56 считаются устаревшими.

Более крупные пули подойдут к оружию, которое заменит автомат M4A1 и пулемет M249.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #армия #оружие #м16

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