Первый в России «водородный трамвай» протестируют в Петербурге 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В сообщении указано, что ходовые испытания действующего макета трамвая ЛМ-68М, оснащенного водородными топливными элементами состоятся в пятницу, 1 ноября. Ожидается, что трамвай проедет по Московскому проспекту, но пассажиров в нем не будет.

Проект разрабатывали инженеры из Санкт-Петербурга. Идея о создании водородного трамвая возникла четыре года назад в рамках форума SmartTRANSPORT. Сообщается, что проект реализует «Горэлектротранс» и филиал «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр».

В ходе испытаний специалисты расскажут о перспективах развития трамвая с водородными топливными элементами. Энергоустановка не имеет аналогов в России, передают «Невские новости».