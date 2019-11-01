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10:34   1 Ноября 2019
Россия

Своя спутниковая система телефонной связи появится в России

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Спутниковая система «Гонец» второго поколения будет предоставлять услуги телефонной спутниковой связи. Об этом сообщил первый замглавыкомпании Олег Химочко. 

На данный момент отечественные операторы предоставляют услуги телефонной связи через иностранные спутниковые группировки. Развертывание новой системы начнется в 2024 году. Она будет состоять из 28 спутников.

«Гонец» будет нацелен на рынок промышленного интернета вещей. По словам разработчиков, особенно он будет востребован в энергетической, нефтегазовой, транспортной сферах, сельском хозяйстве, экологии, добывающей промышленности.

«А такие достижения, как обработка большого количества данных, «облачные» технологии, использование датчиков с функцией контроллера дадут возможность не только мониторить состояние объектов, но и создавать автоматизированные подсистемы в различных отраслях социально-экономической сферы», — добавил Химочко.

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Автор: Виктория Разумовская
#космос #связь #спутник

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