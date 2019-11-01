Facebook отказался удалять фейковые материалы по запросу полиции Гонконга. Как сообщает SCMP, социальная сеть не удовлетворила два запроса со стороны гонконгских правоохранителей об удалении фейковой информации.

Полиция Гонконга отправила запрос на удаление информации о «сексуальном насилии со стороны полиции» и про «убийства жителей Гонконга». Оба сообщения являются протестными «вбросами», которые появляются там, где намечается революция. После запроса полиции Facebook сообщил, что удалять публикации протестующих не будет, так как в тексте нет ложной информации. Автор клеветнической записи об убийствах со стороны полиции Гонконга пишет, что тоже не собирается удалять пост и ссылается на свободу слова на Facebook.

Фактически Facebook отказался удалять фейковые новости, на борьбу с которыми Запад тратит огромные деньги, а западные СМИ любят писать про них в своих материалах. Получается, что борьба с ложной информацией ведется лишь избирательно, а когда руководство Facebook захочет, то может и не удалять фейки, принимая решения самостоятельно.

Избирательность можно проверить легко: достаточно написать в Facebook пост о том, что армия США ворует нефть в Сирии. Такой пост будет удален моментально, а к автору будут применены санкции, причем путь от публикации сообщения до бана займет пару часов, если не меньше.