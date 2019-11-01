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9:45   1 Ноября 2019
Весь мир

Семь человек пропали после крушения южнокорейского вертолета в Японском море

Семь человек пропали после крушения южнокорейского вертолета в Японском море

Семь человек пропали после крушения южнокорейского вертолета в Японском море. Как пишут местные СМИ, инцидент произошел около островов Токто (Такэсима), которые расположены к востоку от Корейского полуострова.

Вертолет EC225 рухнул в ночь с 31 октября на 1 ноября. На борту было двое граждан Южной Кореи и пятеро спасателей. Все они числятся пропавшими без вести. Поисками занимаются вертолеты и морские суда, но пока никого найти не удалось. 

Президент Южной Кореи распорядился проверить все вертолеты этой модели и временно отказаться от их эксплуатации, пока не будет подведен итог проверки. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#чп #южная корея #весь мир

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