Семь человек пропали после крушения южнокорейского вертолета в Японском море. Как пишут местные СМИ, инцидент произошел около островов Токто (Такэсима), которые расположены к востоку от Корейского полуострова.

Вертолет EC225 рухнул в ночь с 31 октября на 1 ноября. На борту было двое граждан Южной Кореи и пятеро спасателей. Все они числятся пропавшими без вести. Поисками занимаются вертолеты и морские суда, но пока никого найти не удалось.

Президент Южной Кореи распорядился проверить все вертолеты этой модели и временно отказаться от их эксплуатации, пока не будет подведен итог проверки.