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10:19   1 Ноября 2019
Весь мир

Facebook блокирует аккаунты африканских изданий по политическим соображениям

Facebook блокирует аккаунты африканских изданий по политическим соображениям

Руководство Facebook удалило несколько десятков аккаунтов, с помощью которых Россия якобы вмешивалась во внутренние дела африканских стран и вводила их население в заблуждение. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Удалены были не только страницы простых пользователей, но и аккаунты крупных новостных изданий, освещавших местные события. Подобные действия можно назвать очередным витком политической цензуры в Facebook. Поводом к блокировке стал доклад Стэнфордской интернет-обсерватории. Он основывался на данных, полученных от американского интернет-издания The Daily Beast, специализирующегося на информации Центра «Досье», спонсируемого опальным олигархом Михаилом Ходорковским.

Политцензура в Facebook вышла на новый уровень — под удар попала Африка

В частности, поводом для обвинения ливийских новостных ресурсов в связях с Россией американцы назвали два фактора.

Во-первых, положительное отношение пользователей к свергнутому лидеру Ливии Муаммару Каддафи и отрицательное к боевикам, которые устроили переворот и вошли в состав Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. А во-вторых, администрирование этих аккаунтов из-за рубежа. 

Политцензура в Facebook вышла на новый уровень — под удар попала Африка

Однако в документе нет ни одного упоминания России, только Египет и европейские страны. Так вышло, что в 2011 году, когда в Ливии начался кризис, многие предпочли бежать из страны. Больше всего ливийцев бежало в Египет и Тунис, кто-то добрался до Европы.

Беженцы в большинстве случаев были сторонниками Каддафи. Именно они сегодня в соцсетях высказывают свое мнение, положительно оценивают деятельность убитого Каддафи. Выходит, Facebook заблокировал ливийские ресурсы исключительно по политическим соображениям.

Политцензура в Facebook вышла на новый уровень — под удар попала Африка

Кроме того, были удалены аккаунты новостных изданий Судана. Американцы сочли деятельность Khartoum Star и Sudan Daily подозрительной из-за излишней нейтральности. Им не понравилось, что, помимо прочего, эти издания освещали новости с участием России, например, переговоры политиков.

Политцензура в Facebook вышла на новый уровень — под удар попала Африка

Издания Royal Crew News и Sudan is Perfect попали под подозрение за смешные «женоненавистнические» картинки.

Политцензура в Facebook вышла на новый уровень — под удар попала Африка

Вывод напрашивается такой: африканская волна «чисток» Facebook оказалась очередным витком политической цензуры. Дискриминации подвергаются беженцы, независимые журналисты и случайные блогеры. 

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #африка #facebook #цензура

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