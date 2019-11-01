Facebook блокирует аккаунты африканских изданий по политическим соображениям

Руководство Facebook удалило несколько десятков аккаунтов, с помощью которых Россия якобы вмешивалась во внутренние дела африканских стран и вводила их население в заблуждение. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Удалены были не только страницы простых пользователей, но и аккаунты крупных новостных изданий, освещавших местные события. Подобные действия можно назвать очередным витком политической цензуры в Facebook. Поводом к блокировке стал доклад Стэнфордской интернет-обсерватории. Он основывался на данных, полученных от американского интернет-издания The Daily Beast, специализирующегося на информации Центра «Досье», спонсируемого опальным олигархом Михаилом Ходорковским.

В частности, поводом для обвинения ливийских новостных ресурсов в связях с Россией американцы назвали два фактора.

Во-первых, положительное отношение пользователей к свергнутому лидеру Ливии Муаммару Каддафи и отрицательное к боевикам, которые устроили переворот и вошли в состав Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. А во-вторых, администрирование этих аккаунтов из-за рубежа.

Однако в документе нет ни одного упоминания России, только Египет и европейские страны. Так вышло, что в 2011 году, когда в Ливии начался кризис, многие предпочли бежать из страны. Больше всего ливийцев бежало в Египет и Тунис, кто-то добрался до Европы.

Беженцы в большинстве случаев были сторонниками Каддафи. Именно они сегодня в соцсетях высказывают свое мнение, положительно оценивают деятельность убитого Каддафи. Выходит, Facebook заблокировал ливийские ресурсы исключительно по политическим соображениям.

Кроме того, были удалены аккаунты новостных изданий Судана. Американцы сочли деятельность Khartoum Star и Sudan Daily подозрительной из-за излишней нейтральности. Им не понравилось, что, помимо прочего, эти издания освещали новости с участием России, например, переговоры политиков.

Издания Royal Crew News и Sudan is Perfect попали под подозрение за смешные «женоненавистнические» картинки.

Вывод напрашивается такой: африканская волна «чисток» Facebook оказалась очередным витком политической цензуры. Дискриминации подвергаются беженцы, независимые журналисты и случайные блогеры.