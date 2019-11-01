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Курдские боевики выбрали оккупационный режим США вместо мирного предложения Дамаска

Курдские боевики выбрали оккупационный режим США вместо мирного предложения Дамаска

 Успехом дипломатии России и Турции стало патрулирование и отвод курдских радикалов в Сирии

Успехом дипломатии России и Турции стало патрулирование и отвод курдских радикалов в Сирии
9:24   1 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики выбрали оккупационный режим США вместо мирного предложения Дамаска

Курдские боевики выбрали оккупационный режим США вместо мирного предложения Дамаска

Курдские боевики выбрали оккупационный режим США вместо мирного предложения Дамаска, считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ, военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, курдские бандформирования решили сотрудничать с Соединенными Штатами и воровать сирийскую нефть.

Как отметил Андрей Кошкин, курдские радикалы не хотят восстанавливать территории своего проживания при поддержке официального Дамаска. Они нацелены на автономию, поэтому используют США в своих интересах точно так же, как США используют радикальных курдов. Сейчас Вашингтон открыто покровительствует над курдскими боевиками, которые в свою очередь открыто воруют нефть с месторождений на севере Сирии. По словам эксперта, именно поэтому США до сих пор их поддерживают. 

«Американцы используют желания курдских радикалов и преследуют свой корыстный интерес, занимаясь так называемой охраной нефтяных месторождений», — приводит слова Андрея Кошкина ФБА «Экономика сегодня»

Курдские боевики выбрали оккупационный режим США вместо мирного предложения Дамаска

По словам Кошкина, курдские радикалы воруют нефть и продают ее, США якобы защищают от террористов, на самом деле действуя с ними заодно, а деньги потом делятся на трех участников преступной схемы. 

«США и дальше готовы использовать в своей схеме курдов. Американцы не скрывают своего желания продолжать заниматься незаконным нефтепромыслом в Сирии, а затем перепродавать нефть в Ираке», — резюмирует эксперт. 

Ранее официальный Дамаск предложил курдским радикалам вступить в правительственную Сирии, но курды на такое не пошли.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #весь мир

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