Курдские боевики выбрали оккупационный режим США вместо мирного предложения Дамаска, считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ, военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, курдские бандформирования решили сотрудничать с Соединенными Штатами и воровать сирийскую нефть.

Как отметил Андрей Кошкин, курдские радикалы не хотят восстанавливать территории своего проживания при поддержке официального Дамаска. Они нацелены на автономию, поэтому используют США в своих интересах точно так же, как США используют радикальных курдов. Сейчас Вашингтон открыто покровительствует над курдскими боевиками, которые в свою очередь открыто воруют нефть с месторождений на севере Сирии. По словам эксперта, именно поэтому США до сих пор их поддерживают.

«Американцы используют желания курдских радикалов и преследуют свой корыстный интерес, занимаясь так называемой охраной нефтяных месторождений», — приводит слова Андрея Кошкина ФБА «Экономика сегодня».

По словам Кошкина, курдские радикалы воруют нефть и продают ее, США якобы защищают от террористов, на самом деле действуя с ними заодно, а деньги потом делятся на трех участников преступной схемы.

«США и дальше готовы использовать в своей схеме курдов. Американцы не скрывают своего желания продолжать заниматься незаконным нефтепромыслом в Сирии, а затем перепродавать нефть в Ираке», — резюмирует эксперт.

Ранее официальный Дамаск предложил курдским радикалам вступить в правительственную Сирии, но курды на такое не пошли.