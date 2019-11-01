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Лавров считает, что действия РФ и Турции помогут в обсуждении судьбы радикальных курдов

Лавров считает, что действия РФ и Турции помогут в обсуждении судьбы радикальных курдов

 Видео с места убийства экс-мэра Киселевска опубликовал СК РФ

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9:25   1 Ноября 2019
Россия

Лавров считает, что действия РФ и Турции помогут в обсуждении судьбы радикальных курдов

Лавров считает, что действия РФ и Турции помогут в обсуждении судьбы радикальных курдов

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что благодаря действиям России и Турции сейчас созданы такие условия, которые позволяют спокойно обсуждать судьбу курдских боевиков в Сирии.

«Мы создали условия, которые позволят спокойно, не в промежутках между боевыми действиями, договариваться о судьбе курдов в Сирии», — отметил министр. 

По словам Лаврова, от курдской проблематики не уйти, поскольку она стоит более широко, а не только в рамках кризиса в арабской стране. По его мнению, она в определенной степени касается Турции и Ирака. При этом никто не хочет, чтобы регион «взорвался» из-за этого. 

«Никто не хочет, чтобы курды испытывали ощущения, что они люди второго сорта», — добавил глава МИД. 

Ранее Москва сообщила Анкаре о полном отводе курдских бандформирований из зоны безопасности на северо-востоке САР. 

Напомним, 22 октября лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретились в Сочи, чтобы обсудить турецкую антитеррористическую операцию в САР. По итогам встречи было решено организовать 30-километровую буферную зону на севере арабской страны. Курдам-боевикам было дано 150 часов для того, чтобы уйти с этих территорий.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #курды #лавров

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