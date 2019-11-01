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Лавров считает, что действия РФ и Турции помогут в обсуждении судьбы радикальных курдов

Лавров считает, что действия РФ и Турции помогут в обсуждении судьбы радикальных курдов

 Видео с места убийства экс-мэра Киселевска опубликовал СК РФ

Видео с места убийства экс-мэра Киселевска опубликовал СК РФ
Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

 Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

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9:06   1 Ноября 2019
Россия

Видео с места убийства экс-мэра Киселевска опубликовал СК РФ

Видео с места убийства экс-мэра Киселевска опубликовал СК РФ

Видео с места убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева опубликовал СК РФ. На кадрах видно место убийства возле дома, а также показаны следы предполагаемых преступников и оставленные ими улики.

Как сообщает СК РФ, жена Лаврентьева увидела на приусадебном участке силуэты людей. Чтобы узнать, кто ходит на частной территории, экс-мэр Киселевска взял ружье и вышел на улицу, где его застрелили. СМИ пишут, что Лаврентьев успел выстрелить в одного из нападавших, его тело находилось рядом с телом убитого бывшего мэра. Ряд СМИ сообщает, что убитым является Марат Гарипов, экс-спасатель, мастер спорта по вольной борьбе, ему 45 лет. 

По факту убийства заведено уголовное дело. Сейчас следователи разыскивают второго нападавшего. 

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #убийство #ск рф

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