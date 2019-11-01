Видео с места убийства экс-мэра Киселевска опубликовал СК РФ

Видео с места убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева опубликовал СК РФ. На кадрах видно место убийства возле дома, а также показаны следы предполагаемых преступников и оставленные ими улики.

Как сообщает СК РФ, жена Лаврентьева увидела на приусадебном участке силуэты людей. Чтобы узнать, кто ходит на частной территории, экс-мэр Киселевска взял ружье и вышел на улицу, где его застрелили. СМИ пишут, что Лаврентьев успел выстрелить в одного из нападавших, его тело находилось рядом с телом убитого бывшего мэра. Ряд СМИ сообщает, что убитым является Марат Гарипов, экс-спасатель, мастер спорта по вольной борьбе, ему 45 лет.

По факту убийства заведено уголовное дело. Сейчас следователи разыскивают второго нападавшего.