Москвичей ждет облачная погода и мокрый снег. Как передает центр погоды «Фобос», в пятницу, 1 ноября, в столице будут кратковременные осадки.

Днем в Москве и Московской области будет от нуля до +2 градусов, ночью стабильно минусовые температуры. Кроме того, днем будет облачно, местами ожидается снег и мокрый снег. Ветер станет порывистым до 10 метров в секунду, передает РИА Новости.

К слову, минувшая ночь на 1 ноября стала в столице самой холодной с начала осени. Синоптики говорят, что в этом нет ничего удивительного, так как до этого погода радовала столичный регион аномальным теплом.