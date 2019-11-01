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Лавров считает, что действия РФ и Турции помогут в обсуждении судьбы радикальных курдов

Лавров считает, что действия РФ и Турции помогут в обсуждении судьбы радикальных курдов

 Видео с места убийства экс-мэра Киселевска опубликовал СК РФ

Видео с места убийства экс-мэра Киселевска опубликовал СК РФ
Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

 Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует
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Курдские боевики выбрали оккупационный режим США вместо мирного предложения Дамаска
8:43   1 Ноября 2019
Россия

Москвичей ждет облачная погода и мокрый снег

Москвичей ждет облачная погода и мокрый снег

Москвичей ждет облачная погода и мокрый снег. Как передает центр погоды «Фобос», в пятницу, 1 ноября, в столице будут кратковременные осадки.

Днем в Москве и Московской области будет от нуля до +2 градусов, ночью стабильно минусовые температуры. Кроме того, днем будет облачно, местами ожидается снег и мокрый снег. Ветер станет порывистым до 10 метров в секунду, передает РИА Новости.

К слову, минувшая ночь на 1 ноября стала в столице самой холодной с начала осени. Синоптики говорят, что в этом нет ничего удивительного, так как до этого погода радовала столичный регион аномальным теплом. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #погода

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