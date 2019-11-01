Успехом дипломатии России и Турции стало патрулирование и отвод курдских радикалов в Сирии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров считает, что действия РФ и Турции помогут в обсуждении судьбы радикальных курдов

Лавров считает, что действия РФ и Турции помогут в обсуждении судьбы радикальных курдов

 Видео с места убийства экс-мэра Киселевска опубликовал СК РФ

Видео с места убийства экс-мэра Киселевска опубликовал СК РФ
Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

 Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует
Семь человек пропали после крушения южнокорейского вертолета в Японском море

Семь человек пропали после крушения южнокорейского вертолета в Японском море

 Курдские боевики выбрали оккупационный режим США вместо мирного предложения Дамаска

Курдские боевики выбрали оккупационный режим США вместо мирного предложения Дамаска
Лавров считает, что действия РФ и Турции помогут в обсуждении судьбы радикальных курдов

Лавров считает, что действия РФ и Турции помогут в обсуждении судьбы радикальных курдов

 Видео с места убийства экс-мэра Киселевска опубликовал СК РФ

Видео с места убийства экс-мэра Киселевска опубликовал СК РФ
Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

 Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует
Семь человек пропали после крушения южнокорейского вертолета в Японском море

Семь человек пропали после крушения южнокорейского вертолета в Японском море

 Курдские боевики выбрали оккупационный режим США вместо мирного предложения Дамаска

Курдские боевики выбрали оккупационный режим США вместо мирного предложения Дамаска
8:36   1 Ноября 2019
Весь мир

Успехом дипломатии России и Турции стало патрулирование и отвод курдских радикалов в Сирии

Успехом дипломатии России и Турции стало патрулирование и отвод курдских радикалов в Сирии

Успехом дипломатии России и Турции стало патрулирование и отвод курдских радикалов в Сирии. Так считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По словам эксперта, также успехом российско-турецкой дипломатии стало заключение меморандума по Сирии.

Как считает Василий Дандыкин, отношения между Россией и Турцией были разными: от полного прекращения контактов до проведения совместных военных операций. Эксперт уверен, что при патрулировании территории Сирии военная полиция России покажет себя с наилучшей стороны, как и было до этого. Дандыкин говорит, что представители РФ смогут патрулировать территорию и не пропускать террористов через границу. 

«В конце концов, речь идет о территориальном восстановлении Сирии. Это главный посыл, и когда все будет отрегулировано — на этот участок выйдут сирийские погранслужбы», — передает слова Василия Дандыкина Nation News

Успехом дипломатии России и Турции стало патрулирование и отвод курдских радикалов в Сирии

Эксперт напомнил, что взаимодействие России и Турции в военном ключе является уникальным явлением, так как последним, кто контактировал с Турцией в заданном русле, был адмирал Ушаков. 

Ранее стало известно, что российская военная полиция продолжила патрулирование территории Сирии. Военные полицейские покинули контрольно-пропускной пункт Айлишар и отправились на маршрут длиной в 160 километров. Патрулирование ведется в рамках меморандума, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Сочи 22 октября. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #турция #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...