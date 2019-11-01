Успехом дипломатии России и Турции стало патрулирование и отвод курдских радикалов в Сирии. Так считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По словам эксперта, также успехом российско-турецкой дипломатии стало заключение меморандума по Сирии.

Как считает Василий Дандыкин, отношения между Россией и Турцией были разными: от полного прекращения контактов до проведения совместных военных операций. Эксперт уверен, что при патрулировании территории Сирии военная полиция России покажет себя с наилучшей стороны, как и было до этого. Дандыкин говорит, что представители РФ смогут патрулировать территорию и не пропускать террористов через границу.

«В конце концов, речь идет о территориальном восстановлении Сирии. Это главный посыл, и когда все будет отрегулировано — на этот участок выйдут сирийские погранслужбы», — передает слова Василия Дандыкина Nation News.

Эксперт напомнил, что взаимодействие России и Турции в военном ключе является уникальным явлением, так как последним, кто контактировал с Турцией в заданном русле, был адмирал Ушаков.

Ранее стало известно, что российская военная полиция продолжила патрулирование территории Сирии. Военные полицейские покинули контрольно-пропускной пункт Айлишар и отправились на маршрут длиной в 160 километров. Патрулирование ведется в рамках меморандума, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Сочи 22 октября.