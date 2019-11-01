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8:12   1 Ноября 2019
Россия

Полиция Иваново задержала девять человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве

Полиция Иваново задержала девять человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве

Полиция Иваново задержала девять человек, подозреваемых в телефонном мошенничестве. Как сообщает ТАСС, предполагаемые преступники могут быть причастны к 50 эпизодам телефонных краж.

Как уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк, в одной из квартир Иванова задержали семь женщин и двое мужчин, все они подозреваются в фактах телефонного мошенничества. Самому старшему из задержанных 30 лет, младшему — 18. Предполагаемые преступники звонили людям и представлялись сотрудниками безопасности банка, а затем говорили, что с их счета незаконно снимаются деньги. Людям предлагалось перевести деньги на некий безопасный счет. Потерпевшие называли свои персональные данные и коды с карты, после чего мошенники переводили их деньги себе. От каждого потерпевшего они получали от девяти до 20 тысяч рублей.

При обысках в квартирах подозреваемых нашли более двухсот сим-карт, мобильные телефоны и банковские карты, на которые, предположительно, и переводились деньги.

По факту кражи заведены уголовные дела. Оперативники отмечают, что преступники звонили жертвам из разных регионов страны, постоянно переезжая с места на место. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #уголовное дело #кража

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