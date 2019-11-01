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7:45   1 Ноября 2019
Весь мир

Главным способом защиты суверенности САР от курдских радикалов является меморандум РФ и Турции

Главным способом защиты суверенности САР от курдских радикалов является меморандум РФ и Турции

Подписанный Россией и Турцией меморандум является ключевым моментом в обеспечении независимости Сирии и освобождение ее территорий от гнета курдских оккупантов. Об этом заявил в интервью ИА «ПолитЭксперт» президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов

Эксперт отметил, что наблюдает конструктивную сторону у данного вопроса. Он подчеркнул, что не наблюдает каких-либо негативных моментов пребывания российских войск на территории Сирии.

Матузов уверен, что с точки зрения гуманитарной и политической миссии, Россия находится на высоте. По его словам, Россия соответствует тем провозглашенным политическим задачам и целям, которые декларируются Москвой в последние годы.

Собеседник издания отметил, что дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке способна сильно отразиться и на РФ. Эксперт подчеркнул, что именно поэтому важно всеми силами урегулировать обстановку в САР.

Он напомнил, что Москва поддерживать принцип невмешательства, помогая суверенной стране разобраться с терроризмом, которая опасна для других государств.

«Принцип предоставления сирийскому государству права защищать себя и контролировать свою территорию, который положен в основу российско-турецких договоренностей и меморандума Эрдогана и Путина, является основной всей операции», - заключил Матузов.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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