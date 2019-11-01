Бывший мэр города Киселевска убит в Кузбассе

Экс-глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев убит, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу города.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на пятницу 59-летнего Лаврентьева убили в его собственном доме, находящемся в селе Верх-Чумыш. Он скончался от огнестрельных ранений в голову и живот. Предполагается, что один из нападавших был ликвидирован бывшим мэром.

Пресс-служба Киселевского городского округа.подтвердила сообщения об убийстве Лаврентьева. Отмечается, что город готов помочь организовать похороны, однако администрации пока не известна позиция родственников. Сейчас с ними работают специалисты.

Лаврентьев ушел с поста главы города в минувшем году, напомнили в городской администрации.

В свою очередь пресс-служба областного управления СКР сообщает, что информация об убийстве поступила около полуночи. По данным следователей, жена Лаврентьева заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей.После этого муж вышел на улицу с охотничьим ружьем.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц». Следователи устанавливают личность второго убитого и его предполагаемого подельника. В качестве приоритетной версии СКР рассматривает попытку разбойного нападения.