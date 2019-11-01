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6:30   1 Ноября 2019
Весь мир

Пользователей соцсетей насмешило награждание Трампом пса, «ликвидировавшего» аль-Багдади

Пользователей соцсетей насмешило награждание Трампом пса, «ликвидировавшего» аль-Багдади

Пользователей соцсетей рассмешил твит президента США Дональда Трампа, который «наградил» собаку за участие в фальсифицированной операции по ликвидации главы ИГ* аль-Багдади. Об этом пишет «ПолитЭксперт», публикуя скриншоты с мемами.

Ранее Трамп опубликовал обработанную в фоторедакторе фотографию, на которой он вешает медаль на шею пса. Он также назвал собаку «американским героем». На публикацию отреагировали пользователи соцсетей своими комментариями и мемами.

Так, пользователи меняли местами головы собаки и Трампа - будто бы пес надевает медаль на шею Трампа. В подписи говорится, что «хороший мальчик» не заслуживает награду, она должна быть у «настоящего героя».

Пользователей соцсетей насмешило награждание Трампом пса, «ликвидировавшего» аль-Багдади

Также фотографии «пса-героя» помещались на комиксы с аль-Багдади. На одном из популярных мемов главарь ИГ* якобы говорит, что группировка никогда не прекратит свою деятельность. Однако, когда пес гавкает, аль-Багдади тут же умирает.

Пользователи соцсетей также высмеяли Трампа за очередную попытку не предоставлять реальные доказательства смерти главы ИГ*. Они отметили, что президент США трепетно относится к собакам, но мнение обещственности также следовало учесть, опубликовав перед награждением настоящие фото и видео с места ликвидации «террориста номер один».

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#трамп #аль-багдади

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