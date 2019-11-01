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 Трамп заявил, что поменял место налоговой прописки из-за плохого отношения политиков Нью-Йорка

Трамп заявил, что поменял место налоговой прописки из-за плохого отношения политиков Нью-Йорка
6:11   1 Ноября 2019
Весь мир

Трамп заявил, что поменял место налоговой прописки из-за плохого отношения политиков Нью-Йорка

Трамп заявил, что поменял место налоговой прописки из-за плохого отношения политиков Нью-Йорка

Американский президент Дональд Трамп смену налоговой регистрации на Флориду плохим отношением к нему политиков Нью-Йорка.

На своей странице в Twitter он отметил, что с ним обращаются «очень плохо» политические лидеры как города, так и штата, несмотря на его многомиллионные налоговые выплаты.

Трамп подчеркнул, что ему очень неприятно принимать данное решение, но в конечным итоге он ожидает, что оно принесет пользу всем. Он отметил, что в качестве президента он продолжить и впредь помогать Нью-Йорку и его жителям.

Накануне газета New York Times сообщила, что Трамп в конце сентября подал декларацу о смене места жительства, в которой назвал своим основным местом проживания имение Мар-а-Лаго на юге Флориды. Прежним его местом жительства значился небоскреб Trump Tower, расположенный в центре Манхэттена.

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Автор: Олег Королев
#нью-йорк #трамп

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