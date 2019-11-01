Белый дом определился с кандидатом на должность исполняющего обязанности главы МВБ США

Белый дом планирует назначить заместителя главы министерства внутренней безопасности Чада Вульфа и.о. ведомства, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Американский президент Дональд Трамп объявил об уходе и.о. МВБ Кевина Макалинана 12 октября. Он пообещал назначить ему преемника, но этого так и не произошло.

Министерство внутренней безопасности не имеет постоянного руководителя с апреля, когда отставку ушла Кирстен Нильсен. До нее ведомство возглавлял Джон Келли, который ушел работать в администрацию США, а после покинул Белый дом.

Кадры регулярно меняются не только в МВБ, но и во входящих в его структуру миграционных и таможенных ведомствах. Это происходит на фоне попыток Белого дома ограничить иммиграцию в США и построить стену на границе с Мексикой.

Макалинан ранее заявил, что отказывается давать показания в конгрессе накануне своей планируемой отставки.