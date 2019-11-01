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5:09   1 Ноября 2019
Весь мир

Госдеп США согласился опубликовать документы по Украине

Госдеп США согласился опубликовать документы по Украине

Госдеп по требованию суда согласился публиковать документы, которые связаны с адвокатом президента США Дональлда Трампа Рудольфа Джулиани и с его политикой в отношении Украины. Об этом пишет газета Hill.

Ранее правозащитная общественная организация American Oversight добилась через суд, чтобы Госдеп опубилковал документы, связанные с политикой действующей администрации США в отношении Украины. Публикация также коснется личных переписок госсекретаря Майка Помпео и Джулиани, через которого осуществлялись контакты с Киевом.

Газета отмечает, что Госдеп обработает и предоставит документы с редакционными правками к 22 ноября. Внешнеполитическое ведомство также согласилось предоставить переписку Джулиани с некоторыми советниками Помпео.

Официально Госдепартамент США не комментирует данную информацию.

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Автор: Олег Королев
#украина #импичмент #госдеп сша

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