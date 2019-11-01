Госдеп США согласился опубликовать документы по Украине

Госдеп по требованию суда согласился публиковать документы, которые связаны с адвокатом президента США Дональлда Трампа Рудольфа Джулиани и с его политикой в отношении Украины. Об этом пишет газета Hill.

Ранее правозащитная общественная организация American Oversight добилась через суд, чтобы Госдеп опубилковал документы, связанные с политикой действующей администрации США в отношении Украины. Публикация также коснется личных переписок госсекретаря Майка Помпео и Джулиани, через которого осуществлялись контакты с Киевом.

Газета отмечает, что Госдеп обработает и предоставит документы с редакционными правками к 22 ноября. Внешнеполитическое ведомство также согласилось предоставить переписку Джулиани с некоторыми советниками Помпео.

Официально Госдепартамент США не комментирует данную информацию.