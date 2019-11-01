Личные цели главарей курдских боевиков не совпадают с интересами курдского народа, заявил эксперт

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал отказ лидера курдских боевиков от предложения расформировать SDF с последующим вхождением отрядов в ряды сирийской армии.

В интервью изданию «Слово и дело» он отметил, что надежды курдских боевиков на сохранение «статуса кво» не оправданы, поскольку США уже неоднократно обманывали курдов - так было и в Ираке, и в Сирии.

Политолог подчеркнул, что сложившаяся ситуация ничему не научила представителей SDF - иначе такую реакцию на предложение Дамаска не объяснить. Он отметил, что у них нет каких-либо причин думать, что США будут иначе относиться к курдам.

«Конечно, курды должны всегда помнить, что у США есть свои интересы, и эти интересы не связаны никак с предоставлением курдам автономии и независимости», - подчеркнул Шаповалов.

Политолог уверен, что эгоистические цели главарей SDF не совпадают с нуждами курдского народа. По его словам, главарь курдских радикалов не опирается на интересы своего народа, а, предположительно, действует из корыстных соображений

Он подчеркнул, что пока США имеют возможность безнаказанно воровать сирийскую нефть, то они продолжат этим заниматься. Если ситуация изменится, то Вашингтон умоет руки, повесив всю вину на курдов, отметил Шаповалов.