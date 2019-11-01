Ким Чен Ын поздравил сотрудников военно-промышленной отрасли с успешными пусками ракет

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил специалистов Академии национальной обороны с успешным испытанием сверхкрупной пусковой установки РСЗО. Об этом сообщает ЦТАК.

В четверг Северная Корея провела пуски двух ракет из провинции Пхенан-Намдо, дальность которых составила 350-400 километров, высота - 100 километров. Южнокорейская сторона заявляет, что ракеты пролетели расстояние в 370 километров. В министерстве обороны Японии заявили, что ракеты упали в Японское море, за пределами исключительной экономической зоны.

ЦТАК отмечает, что испытания проводились для проверки безопасности системы непрерывного огня.

Отмечается, что Ким Чен Ын выразил удовлетворение успешными пускам. Он поздравил с их осуществлением специалистов северокорейской оборонной отрасли.