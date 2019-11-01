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3:40   1 Ноября 2019
Весь мир

Посол РФ в Израиле прокомментировал решение об экстрадиции Буркова

Посол РФ в Израиле прокомментировал решение об экстрадиции Буркова

Решение израильской стороны об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США не имеет под собой юридических и политических оснований, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Ранее израильский министр юстиции Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США. По его словам, решение было принято после «детальных консультаций с различными сторонами».

Викторов отметил, что не может комментировать решение, которое было озвучено через прессу, поскольку самого текста распоряжения представлено не было. Посол РФ выразил сожаление, что это становится некой практикой - заранее или параллельно пропускать через прессу решения.

Российский посол отметил, что данный вопрос будет внимательно изучен. По словам Викторова, его первой реакций является то, что данное решение абсолютно неприемлемо и не имеет каких-либо юридических и политических оснований.

Комментарий был дан до того, как израильский Верховный суд приостановил экстрадицию Буркова в США.

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Автор: Олег Королев
#израиль #бурков

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