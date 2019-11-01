Постпред РФ при ООН прокомментировал избиение российского дипломата в Косово

Избиение российского сотрудника дипмиссии ООН в Косово Михаила Краснощекова шокируют, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Нападение на Краснощекова было совершено 28 мая. Несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, он был задержан и жестоко избит во время операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах Косова. Россиянин получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.

Небензя на заседании Совбеза ООН по Косово отметил, что подробности инцидента шокируют. Он рассказал, что косовские силовики вытащили дипломата из машины, ударили его о дверь, нанесли множественные удары руками, а после применили спецсредства и наручники.

«Затолкали его на заднее сиденье его же автомобиля, где продолжили избивать», - подчеркнул постпред РФ.

Он также добавил, что у Краснощекова была изъята идентификационная карта, водительские права сотрудника ООН, а также был разбит телефон.

Небензя подчеркнул, что картина нападения свидетельствует о незрелости косово-албанских силовых структур и их низкой культуре.