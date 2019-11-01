Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось
Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

 Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует
Посол РФ в Израиле прокомментировал решение об экстрадиции Буркова

Посол РФ в Израиле прокомментировал решение об экстрадиции Буркова

 Постпред РФ при ООН прокомментировал избиение российского дипломата в Косово

Постпред РФ при ООН прокомментировал избиение российского дипломата в Косово
Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

Минэнерго и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось

«Минирование» самолета в Екатеринбурге не подтвердилось
Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

 Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует
Посол РФ в Израиле прокомментировал решение об экстрадиции Буркова

Посол РФ в Израиле прокомментировал решение об экстрадиции Буркова

 Постпред РФ при ООН прокомментировал избиение российского дипломата в Косово

Постпред РФ при ООН прокомментировал избиение российского дипломата в Косово
3:12   1 Ноября 2019
Весь мир

Постпред РФ при ООН прокомментировал избиение российского дипломата в Косово

Постпред РФ при ООН прокомментировал избиение российского дипломата в Косово

Избиение российского сотрудника дипмиссии ООН в Косово Михаила Краснощекова шокируют, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Нападение на Краснощекова было совершено 28 мая. Несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, он был задержан и жестоко избит во время операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах Косова. Россиянин получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.

Небензя на заседании Совбеза ООН по Косово отметил, что подробности инцидента шокируют. Он рассказал, что косовские силовики вытащили дипломата из машины, ударили его о дверь, нанесли множественные удары руками, а после применили спецсредства и наручники.

«Затолкали его на заднее сиденье его же автомобиля, где продолжили избивать», - подчеркнул постпред РФ.

Он также добавил, что у Краснощекова была изъята идентификационная карта, водительские права сотрудника ООН, а также был разбит телефон.

Небензя подчеркнул, что картина нападения свидетельствует о незрелости косово-албанских силовых структур и их низкой культуре.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#косово #небензя #краснощеков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...