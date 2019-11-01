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2:46   1 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики нужны США для поддержания военного конфликта в Сирии, заявил эксперт

Курдские боевики нужны США для поддержания военного конфликта в Сирии, заявил эксперт

США в Сирии волнует безопасность вооруженных курдских формирований, а не мирных жителей. Об этом заявил в интервью ИА «ПолитРоссия» эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Сергей Простаков.

По его мнению, США нужны группировки курдов, чтобы в дальнейшем оказывать давление на действующие легитимное правительство Сирии. Политолог напомнил, что курдские боевики стремятся к тому, чтобы создать свое государство на сирийской земле - то есть, несут прямую угрозу территориальной целостности Сирии.

«Поэтому США волнует не возможный геноцид в отношении мирного курдского народа, а именно ликвидация тех бандитов, которых Штаты избрали своими союзникам», - отметил Простаков.

Эксперт отмечает, что причина введения санкций в отношении Турции со стороны США очевидна: Анкара начала ликвидацию «дружественных» США курдских боевиков, нанеся мощный геополитический удар Вашингтону. Затем Москва и Анкара заключили меморандум о прекращении огня.

«Штаты видят, как рушится их план по разжиганию постоянного конфликта на территории САР, и начинают нервничать, что и выливается в эти попытки надавить на Турцию посредством санкций», - заключил эксперт.

 

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #турция #курды

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