Курдские боевики нужны США для поддержания военного конфликта в Сирии, заявил эксперт

США в Сирии волнует безопасность вооруженных курдских формирований, а не мирных жителей. Об этом заявил в интервью ИА «ПолитРоссия» эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Сергей Простаков.

По его мнению, США нужны группировки курдов, чтобы в дальнейшем оказывать давление на действующие легитимное правительство Сирии. Политолог напомнил, что курдские боевики стремятся к тому, чтобы создать свое государство на сирийской земле - то есть, несут прямую угрозу территориальной целостности Сирии.

«Поэтому США волнует не возможный геноцид в отношении мирного курдского народа, а именно ликвидация тех бандитов, которых Штаты избрали своими союзникам», - отметил Простаков.

Эксперт отмечает, что причина введения санкций в отношении Турции со стороны США очевидна: Анкара начала ликвидацию «дружественных» США курдских боевиков, нанеся мощный геополитический удар Вашингтону. Затем Москва и Анкара заключили меморандум о прекращении огня.