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2:30   1 Ноября 2019
Весь мир

США ввели новые санкции против иранской ядерной программы

США ввели новые санкции против иранской ядерной программы

США расширяют антииранские санкции, добавив ограничительные меры в отношении строительного сектора Ирана. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Отмечается, что госсекретарь Майк Помпео продолжает вводить ограничения на ядерную программу Тегерана. Ожидается, что данное решение поможет сохранить наблюдение за гражданской ядерной программой Ирана, а также ограничить возможности Тегерана по развитию ядерного оружия.

Новые санкции коснутся строительного сектора Ирана, поскольку он «прямо или косвенно» контролируется Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), утверждают в Госдепе. В связи с этим вводится запрет на поставку, продажу или передачу Ирану необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля и соответствующего программного обеспечения.

Запрет распространяется на четыре вида материалов, которые якобы могут быть использованы в ядерной или ракетной программах.

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Автор: Олег Королев
#сша #санкции #иран

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