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1:47   1 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины рассказал о подборе кандидатур для «одновременного освобождения»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас некие «обе стороны» подбирают кандидатов для одновременного освобождения.

В интервью украинскому телевидению министр заявил, что сейчас продолжается «период подбора подходящих кандидатов на обмен», изучение их дел и возможность одновременного освобождения.

При этом Пристайко уточнил, что слово «обмен» используют СМИ, тогда как Киев предпочитает другую формулировку. По его словам, фраза «одновременное освобождение» подразумевает, что над вопросом работают обе стороны. При этом он не уточнил, о каких сторонах идет речь.

Минитср заявил, что власти Украины не е привязываются в вопросе освобождения к проведению саммита в «нормандском формате». По его словам, если саммит лидеров поспособствует обмену, то в Киеве не будут против.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что самопровозглашенная республика готова к обмену с Киевом по формуле «52 на 85».

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Автор: Олег Королев
#украина #обмен пленными

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