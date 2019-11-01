Российско-турецкий меморандум отстановил атаки курдских боевиков, заявили в Совфеде

Российско-турецкий меморандум по Сирии предотвратил атаки вооруженных формирований курдов на сирийские территории, сообщил «Инфореактору» член Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что боевые дейстивия на севере Сирии, которые должны были начаться между турками и курдами, были предотвращены. Он отметил, что это случилось благодаря меморандуму России и Турции в Сочи.

Джабаров обратил внимание на тот факт, что сейчас в Сирии проводится совместное патрулирование зоны безопасности близ границы Турции и САР. Парламентарий подчеркнул, что это является значительным доказательством того, что меморандум начал действовать.

Российский сенатор также отметил, что численность российской военной полиции определяет командование, которое находится в Сирии. Сейчас на совместном с Турцией маршруте, проходящем близ границы, задействованы три бронеавтомобиля «Тигр» и один БТР