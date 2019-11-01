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Правительство Сирии примет любой результат работы Конституционного комитета - Асад
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 Правительство Сирии примет любой результат работы Конституционного комитета - Асад

Правительство Сирии примет любой результат работы Конституционного комитета - Асад
0:44   1 Ноября 2019
Весь мир

Правительство Сирии примет любой результат работы Конституционного комитета - Асад

Правительство Сирии примет любой результат работы Конституционного комитета - Асад

Сирийское правительство согласится с любым решением Конституционного комитета, заявил президент САР Башар Асад.

Об этом он заявил в интервью сирийским спутниковым телеканалам «Аль- Ихбария» и «Сурия».

По словам Асада, Дамаск примет любой результат, если он будет соответствовать национальным интересам республики. Он подчеркнул, что речь может идти вплоть до рассмотрения проекта новой конституции.

При этом сирийский лидер выразил мнение, что конституционный комитет и результаты его работы могут быть впоследствии использованы в качестве платформы для ударов и атак по структурам Сирии.

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что старт Конституционного комитета Сирии - это достижение всего сирийского народа: правительства, оппозиции, всех граждан Сирии

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Автор: Олег Королев
#сирия #башар асад #конституционный комитет

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