Россия, Иран и Сирия ведут совместную борьбу с терроризмом, заявил Асад

Россия, Иран и Сирия ведут совместную борьбу против терроризма, заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью сирийским гостелеканалам.

Президент Сирии ответил на вопрос о том, может ли Москва надавить на Дамаск в вопросе приостановки начала военной операции в Идлибе. По его словам, давление - неподходящее в данном случае слово.

Асад отметил, что Сирия, Россия и Иран ведут одну военную и политическую борьбу против терроризма. По его словам, дата трехсторонней встречи устанавливалась неоднократно, но проведение операции откладывалось ввиду тех или иных новых событий - политических или военных. Он отметил, что данное явление естественно.

Также Асад отметил, что сирийские власти контактируют с жителями территорий в Идлибе, захваченных боевиками. По его словам, Дамаск предпочитает политический вариант урегулирования, поскольку он сохраняет жизни.