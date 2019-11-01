Продвинуться в реформировании конституции Сирии пока не удалось, заявила оппозиция

Участники сирийского Конституционного комитета пока не достигли каких-либо решений по реформе основного закона страны, однако кандидаты для малой группы для работы над ее конкретными положениями уже определились. Об этом заявил представитель списка Конституционного комитета от оппозиции Фирас аль-Халиди, передает ТАСС.

«Мы определили представителей для работы в малой группе, которая займется непосредственно разработкой конституционной реформы, — сказал он. — Пока других решений не достигнуто», — заявил собеседник агентства.

Аль-Халиди отметил, что Конституционный комитет продолжит работу в пятницу и, возможно, в субботу, а после этогоо большинство его участников покинут Женеву.