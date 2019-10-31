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23:57   31 Октября 2019
Весь мир

Дамаск не шел на уступки при формировании Конституционного комитета, заявил Асад

Дамаск не шел на уступки при формировании Конституционного комитета, заявил Асад

Сирийский президент Башар Асад рассказал о позиции официального Дамаска при формировании Конституционного комитета в интервью телеканалам «Аль-Ихбария» и «Сурия» 31 октября.

По его словам, никто не ожидал, что правительство согласится на создание такого органа. Вместе с тем, результаты работы комитета могут в будущем использовать против властей и государственной структуры арабской республики. Запад уже давно планировал это, подчеркнул Асад.

«Мы не пошли ни на какие уступки в том, что касается основ комитета», — добавил он, но позже отметил, что они все же были в нескольких «формальных» моментах.

Вместе с тем, Дамаск готов принять любое решение, которое будет принято по итогам заседаний Конституционного комитета. Напомним, что он уже приступил к работе в Женеве.

«Мы примем любой результат, если он будет соответствовать национальным интересам, вплоть до проекта новой конституции», — уточнил Асад.

Президент САР отметил, что при формировании был предложен ряд кандидатур, которые непосредственно связаны с «Джебхат ан-Нусрой»* (Запрещена в России).

* «Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #асад #конституционный комитет

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