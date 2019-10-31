Дамаск не шел на уступки при формировании Конституционного комитета, заявил Асад

Сирийский президент Башар Асад рассказал о позиции официального Дамаска при формировании Конституционного комитета в интервью телеканалам «Аль-Ихбария» и «Сурия» 31 октября.

По его словам, никто не ожидал, что правительство согласится на создание такого органа. Вместе с тем, результаты работы комитета могут в будущем использовать против властей и государственной структуры арабской республики. Запад уже давно планировал это, подчеркнул Асад.

«Мы не пошли ни на какие уступки в том, что касается основ комитета», — добавил он, но позже отметил, что они все же были в нескольких «формальных» моментах.

Вместе с тем, Дамаск готов принять любое решение, которое будет принято по итогам заседаний Конституционного комитета. Напомним, что он уже приступил к работе в Женеве.

«Мы примем любой результат, если он будет соответствовать национальным интересам, вплоть до проекта новой конституции», — уточнил Асад.

Президент САР отметил, что при формировании был предложен ряд кандидатур, которые непосредственно связаны с «Джебхат ан-Нусрой»* (Запрещена в России).

* «Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, запрещена на территории России.