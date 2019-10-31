Асад считает Трампа лучшим президентом США, но не из-за хорошей политики

В интервью сирийским национальным телеканалам президент Сирии Башар Асад заявил, что глава США Дональд Трамп — лучший президент в истории своей страны. Однако, отметил лидер САР, глава Белого дома является таким не из-за политики, а потому, что откровенно заявляет о своих целях — например, о желании захватить контроль над нефтяными месторождениями.

«Он лучший не из-за хорошей политики, а потому, что он наиболее прозрачен, он прямо говорит: «нам нужна нефть», «мы хотим избавиться от такого-то», «хотим предоставлять услуги в обмен на деньги». Такова политика США», — заявил Асад.

Также глава Сирии заметил, что в целом президенты Соединенных Штатов являются преступниками, которые при этом иногда получают Нобелевскую премию мира, по факту лишь реализуя интересы лобби.